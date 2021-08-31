Грузовик, перевозивший огромную лопасть ветрогенератора, не успел закончить маневр, а поезд не смог остановиться.

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Управлять грузовиком с полуприцепом непросто, особенно если длина груза составляет несколько десятков метров. При этом пересечение железнодорожного переезда может стать настоящим кошмаром.

Именно это произошло в небольшом городке Люлин штата Техас. У водителя, перевозящего лопасть большой ветряной турбины, возникла проблема: шлагбаумы закрылись в момент пересечения переезда.

Сначала водитель остановился, но поняв, что сейчас произойдет, рванул с места, уже не думая о том, чтобы аккуратно завершить маневр. К сожалению, сделано это было слишком поздно: поезд протаранил лопасть, сломав ее, и та, завалившись, опрокинула набок и тягач.

Непонятно, почему лопасть везли по такому сложному маршруту, где железнодорожный переезд находится на изгибе дороги, мешающем прохождению негабаритного груза. Маршруты для столь сложных перевозок обычно планируются заранее, и при этом стараются избегать подобных сложных мест. В случае, если маршрут пересекает железнодорожные пути, графики движения согласовываются — это позволяет избежать аварий на переездах, а у водителей оказывается достаточно времени для маневра.

Стоит посматривать и на то, что везет поезд, и не торопиться пересекать пути сразу за последним вагоном: этому КАМАЗу не повезло.

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Фото, видео: YouTube