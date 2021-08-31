Моторного масла марки «премиум» стали покупать больше

«Газпром нефть» в первом полугодии увеличила реализацию премиальных масел на 26% и задумалась над строительством собственного комплекса по производству базовых масел.

Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» (подразделение «Газпром нефти») в первом полугодии увеличила на 26% продажи моторных и индустриальных фасованных масел под брендами G-Energy и Gazpromneft (до 170 тыс. тонн). В целом объем производства и продаж масел и смазочных материалов вырос на 3%, до 280 тыс. тонн. Более 65% продаж пришлось на внутренний российский рынок — 180 тыс. тонн. Экспортные поставки также выросли на 9% — до 100 тыс. тонн.

Положительная динамика продаж как на внутреннем рынке, так и за рубежом обеспечена расширением географии охвата, отмечает генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Только за первое полугодие поставки начались в 14 новых стран, в том числе — Австрию, Гвинею, Катар, Канаду и Саудовскую Аравию. Сегодня масла «Газпром нефти» можно встретить в 102 странах мира и в 350 международных портах. Хорошо продается продукция компании и на онлайн-площадках — в интернет-магазинах и маркетплейсах, здесь продажи выросли на 14%.

«Газпром нефть» собирается увеличить ассортимент продукции и начинает строительство комплекса гидроизодепарафинизации на Омском заводе смазочных материалов. Здесь будут производить основу для высокотехнологичных синтетических смазочных материалов, применяемых в современной автомобильной технике и промышленном оборудовании.

Это позволит компании полностью отказаться от использования импортных базовых масел в производстве премиальной продукции. Проектная мощность нового комплекса — 220 тыс. тонн в год.

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Фото: «Газпром нефть»