В комплектацию всех Lada добавят набор автомобилиста

Раньше это был «доп» за доплату, а теперь будет обязательный элемент комплектации — с соответствующей коррекцией цены авто.

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Все Лады оснастят набором автомобилиста — комплекты будут в обязательном порядке раскладываться по товарным автомобилям в дилерских центрах с 1 ноября 2021 года. Об этом сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на собственные источники в дилерской сети отечественного бренда.

Источник приводит данные из служебной рассылки АВТОВАЗа — в сообщении говорится, что стоимость набора будет учтена в стоимости автомобиля. Ближе к указанной дате изменения в комплектациях отразят на официальном сайте и сообщат потенциальным клиентам.

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По предварительным оценкам источника, цена набора составит около 2,5 тыс. рублей, а состав его будет довольно простым. Напомним, сейчас в дилерских центрах Lada есть наборы автомобилиста, они предлагаются за дополнительную плату как аксессуар.

Набор «Стандарт» (на фото) за 1771 руб. упакован в сумку из грязе- и влагоотталкивающей ткани и включает знак остановки, аптечку, буксировочный трос и порошковый огнетушитель. В набор «Премиум» за 2682 руб., кроме того, входят светоотражающий жилет и перчатки, а сама сумка — из экокожи.

В сентябре ожидается очередное повышение цен на автомобили Lada, а у модели Vesta упростятся комплектации.

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Фото: Лада.Онлайн, Depositphotos