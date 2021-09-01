Обжаловать штрафы ГИБДД теперь можно онлайн — журнал За рулем

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Обжаловать штрафы ГИБДД теперь можно онлайн

Делается это через сайт госуслуг, начиная с сегодняшнего дня — 1 сентября 2021 года.

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Теперь, чтобы обжаловать штраф, не нужно приезжать в подразделения ГИБДД. Достаточно зайти на портал госуслуг. Воспользоваться новой возможностью могут не только обычные автомобилисты, но и компании, а также индивидуальные предприниматели — любые юрлица.

В ответ на заявление ГИБДД пришлет результаты рассмотрения жалобы в личный кабинет. Как выяснил «Коммерсантъ», за доставку штрафов в электронном виде и в бумажном (если сообщение не открыли в течение семи дней с момента получения) будет отвечать АО «Почта России».

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Для подачи жалобы на выписанный штраф нужна простая электронная подпись, которую пользователи с подтвержденной учетной записью получают в обязательном порядке. Подтвердить ее можно через МФЦ или банк.

  • О других важных изменениях для автомобилистов с 1 сентября 2021 года читайте здесь.
  • «За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.

Фото: АГН «Москва»

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