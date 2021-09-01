Обжаловать штрафы ГИБДД теперь можно онлайн

Теперь, чтобы обжаловать штраф, не нужно приезжать в подразделения ГИБДД. Достаточно зайти на портал госуслуг. Воспользоваться новой возможностью могут не только обычные автомобилисты, но и компании, а также индивидуальные предприниматели — любые юрлица.
В ответ на заявление ГИБДД пришлет результаты рассмотрения жалобы в личный кабинет. Как выяснил «Коммерсантъ», за доставку штрафов в электронном виде и в бумажном (если сообщение не открыли в течение семи дней с момента получения) будет отвечать АО «Почта России».
Для подачи жалобы на выписанный штраф нужна простая электронная подпись, которую пользователи с подтвержденной учетной записью получают в обязательном порядке. Подтвердить ее можно через МФЦ или банк.
- О других важных изменениях для автомобилистов с 1 сентября 2021 года читайте здесь.
- «За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.
Фото: АГН «Москва»