3 важных изменения для автомобилистов с 1 сентября

Обжалование штрафов по-новому, еще один знак «Фотовидеофиксация» и гаражная амнистия.

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1. Обжалование штрафов ГИБДД в электронном виде

С 1 сентября российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном виде через Госуслуги или на сайте суда по месту совершения правонарушения. Сейчас автомобилисты могут опротестовать штраф двумя способами: придя в отделение ГИБДД или отправив заказное письмо в инспекцию. Причем у Госавтоинспекции нет обязательства рассматривать такие обращения, и их иногда игнорируют. Благодаря изменению в Кодексе об административных правонарушениях добавится третий вариант — через портал госуслуг.

Зарегистрированный на портале госуслуг автомобилист должен будет в жалобе изложить обстоятельства и аргументировать, почему считает постановление неправильным. Можно будет также приложить доказательства — документы, фотографии, видеозаписи.

Через сайт суда можно будет обратиться, только если у суда есть техническая возможность принять такое заявление.

Количество камер на дорогах постоянно растет, а значит, увеличивается риск ошибки. Поэтому данное нововведение пришлось вовремя.

2. Новый знак «Фотовидеофиксация»

С 1 сентября вместо знака дополнительной информации вводится дорожный знак 6.22 «Фотовидеофиксация» (раньше у него был статус информационной таблички). На новом знаке схематичное изображение камеры выполнено белым цветом на синем фоне (прежде — черным на белом), а знак теперь квадратный вместо прямоугольного.

Вне населенного пункта дорожный знак будет размещен на расстоянии 150–300 метров до зоны контроля. В населенном пункте он используется со знаками «Начало населенного пункта» и табличками «Расстояние до объекта». О каждой камере на дороге этот знак предупреждать не будет, так как действует на всей территории населенного пункта.

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То есть теперь ориентироваться на таблички водитель не сможет — предупреждений о местах их размещения не будет.

3. Гаражная амнистия

Это нововведение коснется более чем 3,5 млн наших граждан. Закон позволит им в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых стоят их гаражи, возведенные в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года. Бесплатно оформить в собственность такую землю (госпошлины не будет) смогут не только владельцы объектов, но и их наследники.

«Большое количество гаражей построено давно, некоторые — еще в советское время. Ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены. По этой причине не могут быть проданы или переданы по наследству. Мы этот правовой пробел устранили. Это справедливое решение. Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи», — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Если участок не стоит на кадастровом учете, придется его поставить, за деньги сделав план самого участка и гаража. Муниципалитет принимает решение о бесплатном предоставлении земли.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС