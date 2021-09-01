Рэпер Моргенштерн приехал за невестой на старой Daewoo Nexia

Свадьбу молодожeны оформили в стилистике 90-х.

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Известный российский рэп-музыкант и шоумен Алишер Моргенштерн в последний день лета сыграл свадьбу со своей девушкой Диларой Зинатуллиной. 23-летний рэпер и тут не обошелся без эпатажа и оформил отношения в стилистике 90-х: с цыганами, белой лошадью и выкупом невесты.

За невестой жених приехал на старенькой Daewoo Nexia цвета грязного асфальта. Автомобиль был украшен шарами и надписью: «Кто куда, а мы — жениться». Дилара призналась, что именно на этой машине катал ее в 2017 году тогда еще неизвестный Алишер. Он привез автомобиль специально из Уфы.

После ЗАГСа Моргенштерн и Дилара с гостями отправились кататься по Москве на «самом старом лимузине из проката» и распивали шампанское в автомобиле.

На свадьбу рэперу подарили «Шрекмобиль» — Оку кислотно-зеленого цвета.

Торжество прошло бурно, а самым весомым подарком также стал автомобиль: молодожены стали обладателями бронированной машины, которая выдерживает взрыв мощностью 6 кг тротила. По информации портала PeopleTalk, ее подарили в складчину владелец завода по строительству бронированных автомобилей в ОАЭ Бек Максумов, руководитель компании «М-Премьер» Евгений Морозов и Артем Клюшин. Стоит INKAS APC TITAN-D APC около 29,3 млн рублей.

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