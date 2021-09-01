Это очередная вариация на тему «на чем мы будем передвигаться в ближайшем будущем», но полностью рабочая, с оригинальным двигателем и готовая к продажам.

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Автопроизводители пытаются предсказать будущее: с электромобилями и автономными машинами, а также летающими такси. Согласились уже почти все. Но есть и бунтари, мыслящие в совершенно другом направлении. Так появился VonMercier Arosa- спорткар на воздушной подушке, который может «ездить» по суше и воде, а также по любому бездорожью.

Компания заявляет, что это самое маневренное судно на воздушной подушке в мире и у нее есть особая запатентованная система управления.

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Известно, что парящий над землей спорткар может развивать скорость до 120 км/ч и оснащен двигателем внутреннего сгорания, с помощью которого вырабатывается электричество. Таким образом питаются три независимых электродвигателя.

Также есть аккумулятор, но о нем ничего не известно кроме того, что заряда в нем должно хватать на 193 км при скорости около 64 км/ч, и это больше, чем у Mini Cooper SE.

VonMercier планирует выпустить всего 60 экземпляров Arosa, каждый из которых будет стоить 75 000 долларов, или 5,5 млн рублей.

В скором времени появятся гонки летающих автомобилей.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото: VonMercier