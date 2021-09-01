Малыш Hyundai Casper: первые изображения

Компания Hyundai впервые представила субкомпактный кроссовер Casper и одновременно объявила о начале приема заказов в Южной Корее. Выпуск автомобиля запланирован на 15 сентября.

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Корейцы пояснили, что название Casper вдохновлено отнюдь не мультиком про чудесное привидение, а технологией Casper, которую используют скейтбордисты при переворачивании доски. Это имя должно отразить стремление Hyundai Motor Company изменить правила игры и стереотипы мирового автомобильного рынка и заявить о новом классе автомобилей, которого раньше не было. Casper имеет длину 3595 мм, ширину 1595 мм и общую высоту 1575 мм, колесную базу 2400 мм.

Внешний вид Casper говорит о молодости и динамике: все просто, достойно и хорошего качества. Фирменной особенностью дизайна Casper являются большие круглые светодиоды на переднем бампере, входящие в состав раздельных фар. Базовая модель имеет конструкцию параметрической решетки, окрашенной в серебристый цвет, в то время как у «активного» варианта решетка черная, с дополнительными круглыми воздухозаборниками для промежуточного охладителя. Дело в том, что для модели предложат два варианта трехцилиндровых моторов — базовый 1.0 MPI (75 л.с.) и турбированный 1.0 T-GDI (99 л.с).

Динамичный образ дополнили защитная пластина спортивного дизайна спереди и защитная пластина с диффузорным дизайном сзади. Черная передняя стойка, которая визуально объединяет ветровое и боковые окна первого ряда, подчеркивает ощущение открытости, а солидности автомобилю придают широкие центральная и задняя стойки, а также багажник на крыше.

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Эти же двигатели в Hyundai i10 агрегатируются 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач или 5-ступенчатым автоматом. Можно с уверенностью предположить, что такое же сочетание будет и в Casper, как и то, что автомобиль будет исключительно переднеприводным.

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