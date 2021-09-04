Жители деревни вырыли траншеи, чтобы помешать парковаться автотуристам

Местные власти такое решение не одобрили, но мешать не стали.

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Измученные жители графства Суффолк (Восточная Англия), проживающие недалеко от курортного места, ведут войну с отдыхающими, выкапывая траншеи, чтобы затруднить парковку кемперов и легковых автомобилей. Они хотят заставить автотуристов вставать на парковку на официальных автостоянках, а не на обочине дороги.

Искусственные канавы были созданы на стороне Шингл-стрит, недалеко от побережья Суффолка. В крошечном прибрежном поселке всего несколько домов, а места тут живописные, и туристы на машинах устроили настоящее паломничество, сопровождающееся шумом, распитием горячительных напитков и горами мусора. И это несмотря на то, что вдоль дороги стоят многочисленные знаки, предупреждающие о том, что это частная территория, где «запрещена ночная парковка или кемпинг».

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Один местный житель сообщил изданию Daily Mail, что план «самодельных канав» был разработан советом жителей, и в начале этого лета все они дружно взялись за дело.

Выкопанные «траншеи» имеют глубину около 60 см, но с тех пор заросли дикими цветами и сорняками. Выглядит все это довольно неряшливо.

Джеймс Маллиндер, член кабинета министров Восточного Саффолка по вопросам окружающей среды, призвал туристов быть более ответственными. Он согласен, что слишком большое количество приезжих на машинах создает неудобства местным жителям, разрушает дикую природу и наносит ущерб биоразнообразию.

Здесь нет туалетов и необходимой для туристов инфраструктуры. Но, с другой стороны, жителям не давали разрешение на проведение подобных работ, и власти просят их впредь не делать ничего подобного. Однако пока тяжелая бюрократическая машина «скрипит», местные быстро решили вопрос по-свойски, и кажется, довольны.

Хуже всего обстояли дела в прошлом году во время первой национальной изоляции страны. Дороги здесь старые, узкие, и когда случались аварии, из-за множества припаркованных автомобилей путь домой мог занять до 40 минут. В этом году таких проблем не возникает.

Этот пожилой англичанин однажды проснулся и обнаружил у своего дома гигантскую парковку электросамокатов.



Фото: dailymail