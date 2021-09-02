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Chevrolet Camaro с привязанным к нему блогером пронесся по Сочи на скорости 180 км/ч, рассказал начальник пресс-службы УВД Сочи Андрей Кошелев. Теперь полиция проверяет информацию о данном нарушении.
Поводом для проверки стал видеоролик, размещенный в Сети, в котором маслкар с привязанным к нему молодым человеком едет по дороге на огромной скорости.
«Привет, я разогнался 180/км ч привязанный к тачке», — радуется молодой человек в видео.
Мы не рискуем приводить видео здесь — в нем есть ненормативная лексика.
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Ролик снимался с разных точек: из соседних машин, с обочин, из автомобиля. Доказать нарушения правил перевозки людей и превышение скорости труда, скорее всего, не составит.
«В настоящий момент проводится проверка по информации из соцсетей», — цитирует РИА «Новости» заявление Кошелева: данные автомобиля уже проверяются.
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