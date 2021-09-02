Через 15 лет водителей не пустят на дороги общего пользования

Так считает заместитель министра транспорта Кирилл Богданов.

В ближайшие 15–20 лет водители не смогут выезжать на дороги общего пользования, потому что их заполнят беспилотники, рассказал «Российской газете» замглавы Минпромторга в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2021)

«Это будущее, хотелось бы, чтобы Россия не осталась в роли догоняющего, а наоборот, в чем-то даже формировала тренды», — отметил Кирилл Богданов.

Минтранс сейчас планирует с несколькими компаниями, которые предоставляют услуги такси в рамках экспериментальных правовых режимов, запустить в ряде районов Москвы и Санкт-Петербурга тестирование беспилотных автомобилей. Но для внедрения беспилотников нужно не только сформировать законодательство, но и преодолеть психологический барьер.

Он считает, что такси станет полностью беспилотным, как и грузоперевозки, максимум до 2035 года. Все будет происходить постепенно — сначала пассажиры получат право выбора, ехать ли им с водителем или в беспилотнике, а потом все привыкнут, и профессия водителя как таковая канет в Лету. Чиновник не видит в этом ничего страшного: мир меняется, и мы меняемся вместе с ним.

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Он привел в пример «барышень на телефоне», которых когда-то было очень много, но постепенно телефония автоматизировалась, и необходимость в этой специальности пропала. Что-то подобное произойдет и тут. Профессия водителя — тяжелый и опасный труд, и она далеко уже не так популярна среди молодежи, как раньше.

Похожего мнения придерживается и глава КАМАЗа Сергей Когогин, который считает, что к 2030 году автомобили «смогут избавиться от водителя» в массовом сегменте.

«Первые автономные автомобили строятся на базе серийных моделей, но в будущем из автомобиля совсем исчезнет место водителя, а для коммерческих перевозок вовсе не будет необходимости в кабине для размещения человека. Постепенная автономизация движения транспортных средств существенно повышает пропускную способность автодорог и безопасность дорожного движения, безопасное расстояние между автомобилями может сократиться с 17 до 3 метров при скорости движения в 60 км/ч», — пояснил Когогин, выступая на марафоне «Новое знание».

Никто не знает, спасут ли беспилотные автомобили жизни, но они гарантированно убьют рабочие места, считает Майк Резерфорд.

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