Самый доступный кроссовер BMW получит особый салон

Новый BMW X1 третьего поколения заканчивает испытания, и мы увидим его в 2022 году.

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Но ожидание можно сократить — в сети появились шпионские фото салона кроссовера, который совершенно не похож на салон нынешнего поколения X1.

Испытания на дорогах общего пользования начались летом 2020 года. Камуфляж постепенно исчезал, появлялись элементы серийной версии, такие как фары и задние фонари. На этот раз из-под камуфляжа показался салон, а точнее, панель приборов.

Новый X1 получил более крупную решетку радиатора, которая формой напоминает решетку BMW X5, более агрессивные фары с четкой светодиодной графикой. Кузов стал рельефнее, колесные арки — квадратнее, заднее ветровое получило большой наклон, а салон…

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В салоне появилась цифровая панель приборов и сенсорный экран информационно-развлекательной системы, которые соединены в один большой и широкий экран. Он очень похож на изогнутый дисплей электромобиля BMW iX.

Также хорошо видно новое трехспицевое рулевое колесо с кнопками на спицах, один воздуховод на центральной консоли и высокий центральный туннель, скрытый камуфляжем, как и остальная часть приборной панели.

Как и модель второго поколения, новый X1 будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом. Ожидается, что появится и полностью электрическая версия под названием iX1.

Производство новинки начнется в 2022 году, а собирать ее будут на немецком заводе в Регенсбурге.

Узнать больше о новом BMW X1 можно здесь.

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