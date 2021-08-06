На тесты выехал обновленный BMW X1

Через плотный камуфляж проглядывает более смелый передок с увеличенной решеткой радиатора, хотя не такой большой, как у модели 4-й серии.

Работа над обновленным BMW X1 2023 года продолжается, фотографы засняли прототип с серийными фарами. Решетка обрамлена стреловидными фарами с заметными дневными ходовыми огнями. Их дизайн частично скрыт камуфляжем, но они, кажется, перекликаются с теми, что были на модернизированной 3-й серии. Ниже мы видим центральный воздухозаборник со вставками из мелкоячеистой сетки.

У автомобиля ярко выраженные колесные арки и угловатая «плечевая» линия. Детали задней части разглядеть сложнее, но похоже, что у кроссовера будет обтекаемый бампер и более выраженный спойлер. Форма задней двери также претерпела изменения, но под плотным камуфляжем в этом трудно быть уверенным.

На фото не видно, но кроссовер, скорее всего, будет оснащен новым изогнутым дисплеем, состоящим из 12,3-дюймовой цифровой комбинации приборов, 14,9-дюймовой информационно-развлекательной системы и операционной системы BMW 8.

BMW мало говорит о модернизированном X1, но компания уже подтвердила, что в производство его запустят на заводе в Регенсбурге начиная с 2022 года. Автопроизводитель также подтвердил планы относительно электрического варианта, который, вероятно, будет называться iX1. К нему должен присоединиться ассортимент четырехцилиндровых бензиновых двигателей, а также подключаемый гибридный вариант. Ранее СМИ писали о планируемой смене поколений, однако теперь в этом полной уверенности нет, речь скорее идет о более скромном рестайлинге.

Фото: Сarscoops