Suzuki Jimny превратили в мобильную кофейню

Японский кроссовер из-за ужесточения норм выбросов в ЕС отнесен к категории легких коммерческих автомобилей. Но в Англии его решили превратить в настоящую машину для коммерции.

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Появился вот такой симпатичный Jimny Beans — мобильная кофейня, которая удаленно связана с культовым телешоу Роуэна Аткинсона. Теперь автомобиль будет использоваться для рекламных мероприятий Suzuki во всех подразделениях, включая автомобили, мотоциклы, квадроциклы и морские товары. Но ничего не мешает построить такой и для всех желающих, был бы спрос.

Одноместный Jimny Beans с полностью работоспособной мобильной кофейней предлагается в единственной модификации с размещением баллона сжиженного нефтяного газа, боковой выхлопной трубой, 57-литрового резервуара для воды, системы фильтрации и компактного холодильника Waeco на 12 вольт с выдвижным ящиком.

В задней части автомобиля находится высокотехнологичная кофемашина Fracino, которая может одновременно подавать два кофейных напитка и взбитое молоко. Как и в обычной кофемашине эспрессо, в ней также есть центральный дозатор горячей воды для чая.

Таким образом две вещи: Suzuki Jimny и кофе прекрасно сочетаются, и это причина еще больше полюбить малыша Jimny.

Фото: Suzuki