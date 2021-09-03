Новый Jogger: семиместный, семейный, бюджетный

Он заменит Dokker, Lodgy и Logan MCV и станет самым недорогим из семиместных автомобилей.

Материалы по теме Jogger: новый семейный автомобиль от суббренда Renault

Вдохновленный концепцией внедорожника Bigster и последовавший вслед за запуском нового Sandero, Dacia Jogger основан на той же платформе CMF-B, что и его брат-супермини, но с колесной базой, растянутой на 300 мм для установки третьего ряда сидений. Впервые для автомобиля Dacia будет доступна гибридная версия.

Jogger сочетает в себе «практичность универсала, простор MPV и стиль кроссовера», имеет дорожный просвет 200 мм и при длине 4547 мм является самой габаритной моделью Dacia.

Несмотря на то, что автомобиль прикидывается кроссовером (дуги крыши и накладки на колесные арки), Jogger будет доступен только с передним приводом, поскольку, согласно философии Dacia, есть Duster для бездорожья и Sandero для повседневной жизни. Этот же автомобиль предназначен для семейной поездки.

«Вы можете посадить всех в машину, закрыть двери, положить свой спортивный инвентарь на крышу и отправиться куда хочешь. И даже если дорожные условия плохие, это не проблема».

Объем багажника Джоггера составляет 160 литров при установленных задних сиденьях и может быть увеличен до 708 литров, если полностью их снять.

Для мультимедийного интерфейса предлагается три системы: Media Control, включающая подставку для смартфона и док-станцию; Media Display, который добавляет четыре динамика и 8,0-дюймовый сенсорный экран; и Media Nav, который включает в себя беспроводные Android Auto и Apple CarPlay, спутниковую навигацию и шесть динамиков.

Благодаря гибкой платформе, позаимствованной у материнской компании Renault (которая использует ее для Clio и Captur), для Jogger предложат три двигателя.

1,0-литровый турбо мощностью 108 л.с., битопливный вариант мощностью 99 л.с. (тот же, что и в Sandero) и гибрид, который должен появиться в 2023 году. Последний сочетает в себе 1,6-литровый бензиновый двигатель, два электродвигателя —(один — электромотор, а другой усиленный генератор переменного тока) и батарею 1,2 кВт·ч. Ни разгон до 100 км/ч, ни данные о расходе топлива еще не опубликованы.

На данном этапе нет планов по подключаемому гибриду, хотя гибкость платформы означает, что нет ничего невозможного.

Автомобиль появится в Европе в 2022 году, точные цены и спецификации будут объявлены в конце этого года. Предполагается, что стартовая цена в Европе составит 15 000 евро.

Фото, видео: Renault