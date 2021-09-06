Умная страховка сэкономит покупателям Hyundai до 70% на каско

на правах рекламы

С 1 августа можно приобрести «КиберКАСКО» от Совкомбанка и сэкономить 25–70% от стоимости полиса.

Часто полный пакет каско влетает в копеечку: дорогая машина, не хватает стажа из-за возраста, много водителей вписано в полис. Умное страхование с лимитом пробега «КиберКАСКО» от Совкомбанка дает возможность воспользоваться всеми преимуществами полиса за меньшую цену.

По статистике большинство автомобилистов проезжают не более 15 000 км в год, поэтому в Hyundai разработали понятную систему лимитов, которые позволяют снизить цену за страхование автомобиля.

Вот как работает эта услуга для новых покупателей Hyundai:

Активируете в автомобиле телематическое устройство MobiKey или BlueLink. Выбираете лимит пробега — 5000, 10 000 или 15 000 км. Оформляете соответствующий полис каско от Совкомбанка и экономите деньги.

Тарифы рассчитываются индивидуально по среднему пробегу автомобилиста.

Как «КиберКАСКО» снижает стоимость полиса

Разберем на примере двух моделей Hyundai, купленных двумя автомобилистами из города-миллионника. Понятно, что расчет делается под каждого клиента, но порядок цен сейчас станет ясен.

Водитель, 18 лет, приобрел Hyundai Solaris. Ездить ему нужно только до университета и обратно, планируемый пробег — до 5000 км. Такой водитель может приобрести либо полное каско за 271 720 рублей, либо «КиберКАСКО» за 83 700 рублей. Для опытных водителей страхование Hyundai Solaris будет стоить от 16 010 рублей до 46 190 рублей, в зависимости от возраста и стажа.

Водитель, 35 лет, с опытом вождения более 10 лет приобрел Hyundai Creta. Часто ездит на дачу и в другой город к родителям, годовой пробег — около 10 000 км. Полное каско обойдется ему в 55 360 рублей, а «КиберКАСКО» — в 20 360, то есть на 25 000 рублей дешевле.

Что покрывает «КиберКАСКО»

Полное страхование «КиберКАСКО» включает три части: ущерб, дополнительные риски и дополнительные опции.

1. Ущерб:

повреждение в результате ДТП (включая наезд на предметы, людей и животных);

повреждения, нанесенные людьми и городскими службами;

последствия от пожара, взрыва, самовозгорания;

стихийные бедствия;

падения предметов, частей зданий, снега и льда.

2. Дополнительные риски:

хищение,

несчастный случай,

повреждения дополнительного оборудования.

3. Дополнительные опции позволяют:

защитить авто при угоне с ключами;

выбрать территорию страхования;

возместить полную стоимости;

покрыть убытки от хищения и повреждения колес;

получить выплату без справок.

При соблюдении лимита километража компания покрывает все три группы рисков, плюс вы освобождаетесь от оплаты условной франшизы. Если в какой-то момент водитель понимает, что выходит за лимит по пробегу, то можно «докупить километры».

Как получить «КиберКАСКО»

Услуга доступна с 1 августа. Еще подробнее расскажет любой дилер Hyundai в вашем городе.