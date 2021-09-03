Aurus Komendant покажут уже весной

Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме.

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В следующем году модельный ряд Aurus пополнится внедорожником Komendant. Его премьера назначена на весну 2022 года, после чего автомобиль почти сразу поступит в производство, но не позже второй половины следующего года.

Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, который курирует проект.

«Я думаю, что это будет весна, посмотрим, где это лучше сделать. Прямо вот накануне, что называется, выпуска мы обязательно это сделаем, анонсируем», — сказал министр.

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Ожидалось, что премьера внедорожника Komendant состоится осенью прошлого года, а произойти это должно было на Московском автосалоне. Но выставка была перенесена, а вместе с ней и дебют новинки.

Что касается начала производства, то его дата осталась более-менее неизменной. Планировалось начать выпуск автомобилей во второй половине 2022 года, но, судя по высказыванию министра, произойти это может уже весной 2022 года.

Aurus планирует выпустить автомобиль на водороде. Подробнее о нем читайте здесь.

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Фото: ВКонтакте/ aurusmotors