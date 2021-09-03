Производство четырех моделей простоит всю будущую неделю...

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Сборочная линия B0 тольяттинского завода АВТОВАЗ не запустится на будущей неделе — режим простоя на ней продлен на период с 6 по 10 сентября включительно. Об этом сообщает Avtograd News, информация носит неофициальный характер. Эта линия производит автомобили двух брендов — под маркой Lada на ней выпускаются универсалы Largus и хэтчбеки XRAY, а под маркой Renault — седаны Logan и хэтчбеки Sandero.

Вся тольяттинская площадка автогиганта была остановлена 23 августа из-за дефицита микрочипов, которые поставляются с расположенного в соседней Самаре завода Bosch. Этот завод цепочкой поставок связан с предприятием в Германии, а тот, в свою очередь, с производствами в Малайзии, где собирают датчики ABS, и в Тайване, где делают микросхемы для этих датчиков. Таким образом, недостаток тайваньских микросхем полностью парализовал производство четырех моделей в России.

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Две других сборочных линии в Тольятти удалось запустить 2 и 3 сентября. Конвейер, на котором в обычной ситуации собирают модели Niva Travel и Niva Legend, пока выпускает лишь одну из них — внедорожники Niva Legend, по состоянию на 2 сентября, с линии не сходили.

Вторая запущенная «нитка» — это сборка Lada Granta, но и она, как сообщают источники на заводе, работает в пониженном темпе, с остановками. Обе запущенных линии, по неофициальным прогнозам, вновь уйдут в простой с 6 сентября. Что касается площадки Lada Ижевск, то она пока продолжает работать, так как имеет другого поставщика компонентов электроники.

Еще в июне 2021 года президент АВТОВАЗ Николя Мор заявил, что напряженность с поставками микрочипов на конвейер сохранится, по меньшей мере, до 2022 года, что подталкивает к локализации компонентов электроники в России.

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Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин