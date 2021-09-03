На МКАДе нашли мину

Из-за этого был полностью перекрыт съезд с МКАДа на Носовихинское шоссе.

На МКАДе в районе Носовихинского шоссе была обнаружена мина времен Великой Отечественной войны. На место тут же были вызваны экстренные службы и полиция, которая оцепила район и перекрыла движение.

Мина была найдена во время проведения ремонтных работ, рассказали ТАСС в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

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«В ходе проведения ремонтных работ была обнаружена мина, предположительно времен Великой Отечественной войны. На месте дежурят наши сотрудники, организован отвод транспорта, съезд с внешней стороны МКАД на Носовихинское шоссе полностью перекрыт», — рассказали в ГИБДД.

Сколько времени уйдет на обезвреживание заряда, неизвестно.

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Фото: Яндекс.Карты, artstation.com