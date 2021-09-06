Ранее эксперт предложил на год-полтора отложить покупку нового автомобиля. До лучших времен.

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Продажи новых авто в первом полугодии 2021 года выросли на 36,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за шесть месяцев было продано 870 749 автомобилей. При этом стоимость новых авто в России выросла, в среднем, на 15–26% в зависимости от сегмента. Больше всего подорожали автомобили Е-класса (такие, как Toyota Camry, BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Class) — на 26% по сравнению с прошлым годом, субкомпактные автомобили (класс А) — на 18%, и минивэны — на 16%.

Аналитики связывают рост цен с колебаниями курса валют, инфляцией и дефицитом автомобилей, который сохраняется с 2020 года. Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр посоветовал не торопиться с покупкой нового автомобиля, мотивировав это тем, что через год-полтора цены на рынке стабилизируются, а дефицит машин прекратится.

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Но существует ли вообще «лучшее» время для покупки? «За рулем» поинтересовался у самих участников процесса — дилеров.

Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр», отмечает, что пандемия внесла коррективы и в критерии покупки автомобиля. Если раньше спрос зависел от курса иностранных валют, стоимости автомобиля и наличия мер поддержки от государства и производителя, то сейчас основную роль играет проблема дефицита новых автомобилей и увеличения сроков поставки.

На сегодняшний день главным сдерживающим фактором остается нехватка комплектующих, что и приводит к дефициту автомобилей у дилеров. В такой ситуации спрос значительно превышает предложение, провоцируя еще больший рост цен. К концу года ожидается очередное подорожание.

— Поэтому сейчас откладывать покупку невыгодно — через 2–3 месяца модель дешевле не станет и быстрого восстановления российского рынка новых автомобилей тоже ожидать не стоит. Остановка роста цен возможна только при стабилизации экономической ситуации в стране, решении проблемы с комплектующими и укреплении курса рубля по отношению к мировым валютам. По самым оптимистичным сценариям, цены могут немного «притормозить» только во второй половине 2022 года, когда дефицит авто будет ликвидирован. Но дешевле автомобили точно не станут.

Около 30% российских автомобилистов меняют автомобиль каждые 4–5 лет.

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