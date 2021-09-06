Покупатель растерялся и «выпрыгнул» на автомобиле из автосалона — журнал За рулем

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Покупатель растерялся и «выпрыгнул» на автомобиле из автосалона

Выезд из автосалона на новеньком автомобиле — волнующий момент для каждого, но для индийского владельца Tata Tiago это волнение быстро переросло в ужас.

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На кадрах видеонаблюдения внутри автосалона Tata в Хайдарабаде (Индия) виден серый хэтчбек Тьяго, стоящий на первом этаже шоу-рума. Сообщается, что новый владелец сидел за рулем, в то время как продавец, стоя рядом с дверью водителя, объяснял ему некоторые особенности автомобиля.

Водитель поставил хэтчбек в режим Drive и неожиданно нажал на педаль газа. Стеклянные двери центра были открыты, к входу собирались подвезти гидравлическую рампу, чтобы затем аккуратно опустить машину на уровень земли (автосалон находится на пригорке). Решение водителя включить передачу и разогнаться привело к тому, что машина проскочила через открытую дверь, перевалилась через металлическую площадку и упала на тротуар, где как раз шел прохожий.

Местные СМИ сообщают, что водитель и пешеход были ранены, и их доставили в ближайшую больницу.

Вряд ли владелец проделал такое намеренно, более вероятно, что он легонько нажал на акселератор, машина дернулась, он испугался и забыл про педаль тормоза.

Видео: YouTube

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