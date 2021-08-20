Очень странное ДТП: угадайте, что будет дальше

Ничто не предвещает беды, но обратите внимание на пригорок позади машин...

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Комичная авария произошла на дорогах Череповца — а точнее, даже не совсем на дорогах... Своеобразный «дорожный триллер» из этого города опубликовал паблик ВКонтакте «Главная дорога», предложив зрителям по первым секундам угадать, что же будет дальше. Сделать это довольно сложно.

Вначале мы видим, как к двум припаркованным кроссоверам задним ходом подъезжает Toyota Land Cruiser Prado — и встает с ними в один ряд. Кажется, на этом все и должно закончиться, однако напряженная музыка не оставляет никаких надежд на такой исход. Генератором внезапного ужаса становится пригорок позади припаркованных машин.

На нем находится еще один уровень парковки, и именно это обстоятельство оборачивается печалью для владельца припаркованного внизу Renault Duster. Ибо в корму ему, как будто подкравшись, стремительно пикирует белый Ford Focus, изрядно перепугав водителя Prado. Вслед за машиной спускается ошарашенная девушка — вероятно, владелица «истребителя».

А еще через несколько секунд выясняется, что в Фокусе находился ребенок. Так что комичным этот ролик стал лишь по счастью: скорее всего, припаркованный Дастер предотвратил выезд свалившейся на него неуправляемой машины на проезжую часть.

Еще одна авария в жанре драмеди: дорогущую Ferrari SF90 Stradale эпично роняют с эвакуатора...

Кстати, «За рулем» теперь есть и в TikTok.

Видео: ВКонтакте / «Главная дорога»