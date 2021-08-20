Когда привезли новенький Феррари, но обрадоваться не успел (видео)

Как говорится, не повезло, так н повезло!

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Это видео разместил на своей страничке в Инстаграм некто Бав Маджития, инвестор и соучредитель нескольких компаний.

Неясно, произошло это лично с ним или же он поделился чьей-то историей, но он пишет: «Представьте себе сценарий — заказал новенький Ferrari, ждал несколько месяцев, и вам сказали, что доставка будет сегодня».

В предвкушении абсолютного счастья покупатель топчется перед эвакуатором, ожидая, когда спорткар окажется на дороге, SF90 на платформе опускается с помощью электроники, но в какой-то момент платформу перекашивает, и когда оператор это замечает, увы, уже слишком поздно...

А автомобиль ведь не из дешевых — за спорткар Ferrari SF90 Stradale со среднемоторным гибридным двигателем и двухсекционным задним крылом очень сложной конструкции просят от 41 млн рублей. С нуля до «сотни» купе разгоняется за 2,5 секунды.



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