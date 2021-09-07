Охота на должников: ГИБДД работает на дорогах вместе с приставами

Только в одной Нижегородской области поймали более 300 водителей, не оплативших штрафы.

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В ГИБДД рассказали о нюансах того, как идет поиск водителей, не оплачивающих вовремя штрафы за нарушение ПДД. На рейд сотрудники инспекции идут совместно со Службой судебных приставов.

Дорожные полицейские останавливают машину, «пробивают» водителя по базе данных на наличие штрафов, а судебные приставы, в свою очередь, проверяют, нет ли у гражданина задолженности, сообщает официальный сайт Госавтоинспекции. Если задолженность выявляется, водителю предлагают добровольно ее погасить.

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В случае, если должник по каким-то причинам не желает или не может оплатить штрафы в установленный законом срок, в отношении него составляется протокол об уклонении от исполнения административного наказания (часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ). В ходе рейда по Нижегородской области автоинспекторы и приставы составили свыше 300 таких протоколов, взыскав с должников более 500 000 рублей.

К тому же после составления протокола дело идет в суд, который может арестовать гражданина — так, двое водителей в Воронежской области в результате такого же рейда оказались под арестом на 8 и 11 суток.

Фото: Александр Артеменков / ТАСС