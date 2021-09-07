Камеры будут проверять ОСАГО, техосмотр и не только

Эти деньги пойдут на аренду 500 камер, функционал которых расширят. Фиксироваться будет несколько нарушений, на которые камеры прежде не обращали внимания. В потоке станут определяться транспортные средства без ОСАГО и техосмотра, также будут определяться нарушения правил буксировки и перевозки грузов, повороты и развороты не из крайнего ряда, если это не разрешено знаками и разметкой. Кроме того, камеры смогут фиксировать езду мотоциклистов без шлемов и их маневры между полосами движения.
Тендер на аренду «оборудования для фиксации нарушений ПДД» размещен на сайте госзакупок, а стоимость составляет 3,27 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ». Подразумевается установка 500 новых камер и их обслуживание на протяжении пяти лет. Таким образом, количество камер фиксации нарушений в Москве увеличится с 3,5 тысяч штук до 4 тысяч.
Конечно же, новые камеры будут фиксировать и прочие нарушения, как и другие, уже установленные комплексы. Это превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, нарушения правил остановки и стоянки, движение по обочине.
«Указанные в ТЗ функции по умолчанию имеются в современных камерах, — пояснили в ЦОДД. — Если Госавтоинспекция примет решение контролировать одно из указанных правонарушений, комплексы будут технически к этому готовы».
Новые камеры будут устанавливаться в аварийно-опасных местах и над выделенными полосами.
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