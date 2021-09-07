Hyundai представила 680-сильный автомобиль

Эта модель на базе Kia Stinger способна разгоняться до 100 км/ч менее чем за четыре секунды.

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В ходе мероприятия Hydrogen Wave, на котором Hyundai представила свои достижения в области чистых технологий на водороде, был показан новый автомобиль — прототип Vision FK.

В компании не стали вдаваться в подробности, но заявили, что автомобиль имеет «преобразователь энергии на топливных элементах», входящий в состав гибридной силовой установки, передающей крутящий момент на задние колеса. Мощность прототипа составляет 680 л.с., что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4 секунды. Запас хода составляет более 600 км.

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В Hyundai Motor Group заявляют, что к 2030 году у них появятся автомобили на топливных элементах по цене, сопоставимой со стоимостью электромобилей. Для справки, водородный Hyundai Nexo продается сегодня по цене около 59 тысяч долларов (4,3 млн рублей), а Toyota Mirai — от 49 500 долларов (3,6 млн рублей).

Чтобы снизить стоимость водородных технологий, компания разрабатывает систему топливных элементов следующего поколения, которую собирается представить в 2023 году. Она должна быть долговечнее, эффективнее и дешевле на 50%, чем нынешняя система.

Водородные силовые установки Hyundai третьего поколения

Видео нового Hyundai Vision FK вы найдете здесь.

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Фото: Hyundai