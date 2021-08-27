Компания опубликовала видеотизер своей новой модели, которая не похожа ни на один другой автомобиль бренда.

Материалы по теме Новый недорогой кроссовер Hyundai — первые подробности

Новинка всего пару раз мелькает в кадре, и понять, что это за автомобиль, довольно сложно. Ясно только, что это совершенно новая модель, а не очередное поколение уже существующей. Линия боковых окон поднимается вверх, как у Veloster. Сам кузов своими линиями напоминает фастбек, четырехдверное купе или купеобразный седан. При этом у машины короткий передний свес и массивная задняя часть. Судя по тому, как автомобиль дрифтует, у него либо задний привод, либо полный, но с поддержкой режима дрифта.

Что известно точно о машине из видеоролика, так это то, что она оснащена водородным двигателем. Кстати, копания планирует в ближайшее время представить и коммерческий автомобиль с водородным мотором.

Материалы по теме Это не пикап! Новый кроссовер Hyundai Santa Cruz

Для широкого распространения водородным автомобилям не хватает только инфраструктуры — водородных заправочных станций. На заправку таких машин времени уходит не больше, чем на заправку автомобилей на бензине. При этом выхлоп водородного двигателя — это вода. Поэтому в Hyundai решили сделать ставку на водород и намерены способствовать появлению водородных станций.

Подробнее о своих планах автопроизводитель намерен рассказать 7 сентября 2021 года. Тогда же будут показаны и новинки, работающие на водороде, включая модель из видео.

Hyundai начала продажи новой модели — Staria.

«За рулем» теперь можно читать в Instagram .

Фото, видео: Hyundai