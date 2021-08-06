Hyundai начал продажи новой Staria

Скоро этот необычный минивэн появится и на российском рынке, и мы знаем, сколько он будет стоить.

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Продажи Staria начинаются в Австралии, и там была озвучена стоимость автомобиля — от 48 500 австралийских долларов, или примерно от 2,6 млн рублей.

Минивэн предлагается с 2,2-литровым четырехцилиндровым турбодизельным двигателем CRDi мощностью 177 л.с. и 430 Нм, либо с 3,5-литровым бензиновым мотором MPi V6 мощностью 272 л.с. и 331 Нм. В первом случае автомобиль полноприводный, а во втором — переднеприводный. Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Более доступной по цене стала бензиновая версия, которая стоит от 48 500 австралийских долларов. Полноприводный турбодизельный вариант обойдется в 51 500 австралийских долларов (2,9 млн рублей).

Для сравнения, 2-литровый переднеприводный Hyundai Tucson с автоматом стоит в Австралии от 38 342 местных долларов (2,1 млн рублей), тогда как в России он предлагается по цене 1 929 000 рублей. Разница составляет около 200 тысяч рублей, или 10%. Следовательно, в России бензиновый Hyundai Staria должен будет стоить примерно 2,3 млн рублей, а дизельный — 2,6 млн рублей.

В всех комплектациях Staria оснащен пакетом Hyundai SmartSense, в которую входят система мониторинга слепых зон, система мониторинга состояния водителя, система предотвращения лобовых столкновений, автоматический дальний свет и ассистент движения в пределах полосы движения. Также в базе есть бесключевой доступ в салон, цифровая панель приборов, 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, аудиосистема с шестью динамиками и отдельный климат-контроль для задней части салона.

В средней комплектации Elite добавляются интеллектуальный электропривод раздвижных боковых дверей и двери багажника, система дистанционного запуска двигателя, кожаный салон, 10,25-дюймовая панель приборов и система кругового обзора. Такая версия стоит от 56 500 австралийских долларов (3,06 млн рублей).

В максимальной комплектации Highlander по цене от 63 500 австралийских долларов (3,4 млн рублей) появляется панорамная крыша задней части салона и люк над водителем и передним пассажиром, вентиляция передних сидений, светодиодные фонари, особая тканевая обивка потолка.

Пока в России можно купить микроавтобус Hyundai H-1 по цене от 2 549 000 рублей.

Фото: Hyundai