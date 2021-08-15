Это не пикап! Новый кроссовер Hyundai Santa Cruz

Эксперт объяснил, почему новая модель, похожая на пикап, по сути им не является. А вы что думаете?

Материалы по теме Новый Hyundai Santa Cruz — появились первые обзоры

Мы уже писали, что новый Hyundai Santa Cruz похож на пикап только благодаря кузову: едет он, как классический кроссовер, и не теряет в комфорте. Теперь предлагаем вам рассмотреть подробно, что представляет собой кузов кросс-пикапа и в чем он может быть полезен.

Длина кузова (грузовой платформы) Santa Cruz составляет 132 см. По меркам пикапов, это очень мало. Например, у Toyota Hilux добрых 157 см. Но Santa Cruz и не является традиционным пикапом. Он для тех, кому не нужен пикап, но кого не устраивают возможности обычного кроссовера.

Длина кузова кросс-пикапа превышает глубину багажника кроссовера того же класса. Например, багажник у рекордсмена класса Honda CR-V глубиной всего один метр. Что касается высоты грузового отсека, то она ограничена лишь высотой тоннелей и мостов.

Но это не все плюсы. Поговорим об особенностях кузова.

Сдвижная крышка кузова — одна из самых удобных вещей. Эту «рольставню» можно зафиксировать в любом положении. В отличие от кунгов, такую крышку не нужно снимать, чтобы перевезти что-то высокое. Кроме того, эта сдвижная дверь кузова полностью герметична, и оставленный под ней груз не намокнет в дороге или на стоянке. Важно и то, что сдвижную дверь сложно вскрыть: как и все другие двери автомобиля, она запирается на замок.

Откидной борт жестко фиксируется в открытом положении, не хлопает и может оснащаться электроприводом с дистанционным управлением.

Под полом есть скрытая ниша с крышкой на газлифтах и со сливной пробкой. В нее можно, например, накидать льда, превратив в холодильник для напитков, а талую воду потом слить.

В правом и левом бортах есть небольшие бардачки размером примерно с обычный автомобильный аккумулятор. Тот, что справа, может оснащаться обычной бытовой розеткой.

Обратите внимание на систему направляющих с подвижными точками крепления, а также на два углубления на стенках для установки поперечных полок — это второй этаж для перевозимого груза.

Ступеньки для более легкого доступа в кузов есть по центру, углам заднего бампера и по краям откидного борта. Учитывая, что Santa Cruz немного ниже, чем типичный пикап (дорожный просвет составляет 22 см), пользоваться ступеньками будет удобно.

Посмотреть, как все это сдвигается, открывается и закрывается, вы можете в видео (для просмотра на русском активируйте титры и переведите их в настройках):

Hyundai начала продажи новой модели — Staria.

«За рулем» теперь можно читать в Instagram .

Фото: Hyundai, Youtube