«Это пикап для тех, кто не любит пикапы». Кажется, Hyundai изобрел новый тип кузова или автомобиля — кросс-пикап.

Американские автомобилисты отлично разбираются в пикапах, и ни в одной стране мира не любят пикапы так, как их любят в США. Поэтому интересно узнать мнение жителей Северной Америки о новом корейском кросс- или спортпикапе Hyundai Santa Cruz.

Эта модель предлагается в США с двумя бензиновыми двигателями одинакового объема — 2,5 литра: атмосферным мощностью 194 л.с. и турбированным мощностью 285 л.с. Работают они в паре с 8-ступенчатым автоматом. Базовые версии имеют передний привод, а в «топе» предлагается привод на все колеса. Разброс цен на спортпикап в США составляет от 25 175 до 41 500 долларов (от 1,86 млн до 3,07 млн рублей).

Общее мнение во всех обзорах сводится к тому, что Santa Cruz — идеальный пикап для тех, кто не любит пикапы. Это люди, которым нравится их кроссовер, но есть необходимость во вместительном грузовом отсеке.

При этом все отмечают, что на ходу кросс-пикап ничем не отличается от кроссовера: его зад не прыгает и не «козлит», его не переставляет в поворотах, а передняя часть машины не кажется слишком тяжелой.

Еще одна особенность, на которую обращают внимание во всех обзорах, заключается в том, что этому пикапу придется конкурировать именно с Ford Maverick, имеющем те же повадки и возможности, но при этом более дешевом.

То есть, когда Hyundai Santa Cruz появится в России, конкурентов у него не будет. Покупать же его станут любители активного отдыха: для перевозки инвентаря в кузове по выходным, но без потери комфорта передвижения в остальные дни.

Вот один из видеообзоров новинки, посмотреть который на русском можно активировав титры и переведя их на русский язык в настройках видео:

Hyundai начала продажи новой модели — Staria.

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Фото: Hyundai

Видео: YouTube