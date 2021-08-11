Новый Hyundai Santa Cruz — появились первые обзоры — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Новый Hyundai Santa Cruz — появились первые обзоры

«Это пикап для тех, кто не любит пикапы». Кажется, Hyundai изобрел новый тип кузова или автомобиля — кросс-пикап.

Материалы по теме
Hyundai заявила: Santa Cruz — это не пикап!

Американские автомобилисты отлично разбираются в пикапах, и ни в одной стране мира не любят пикапы так, как их любят в США. Поэтому интересно узнать мнение жителей Северной Америки о новом корейском кросс- или спортпикапе Hyundai Santa Cruz.

Эта модель предлагается в США с двумя бензиновыми двигателями одинакового объема — 2,5 литра: атмосферным мощностью 194 л.с. и турбированным мощностью 285 л.с. Работают они в паре с 8-ступенчатым автоматом. Базовые версии имеют передний привод, а в «топе» предлагается привод на все колеса. Разброс цен на спортпикап в США составляет от 25 175 до 41 500 долларов (от 1,86 млн до 3,07 млн рублей).

Общее мнение во всех обзорах сводится к тому, что Santa Cruz — идеальный пикап для тех, кто не любит пикапы. Это люди, которым нравится их кроссовер, но есть необходимость во вместительном грузовом отсеке.

При этом все отмечают, что на ходу кросс-пикап ничем не отличается от кроссовера: его зад не прыгает и не «козлит», его не переставляет в поворотах, а передняя часть машины не кажется слишком тяжелой.

Еще одна особенность, на которую обращают внимание во всех обзорах, заключается в том, что этому пикапу придется конкурировать именно с Ford Maverick, имеющем те же повадки и возможности, но при этом более дешевом.

То есть, когда Hyundai Santa Cruz появится в России, конкурентов у него не будет. Покупать же его станут любители активного отдыха: для перевозки инвентаря в кузове по выходным, но без потери комфорта передвижения в остальные дни.

Вот один из видеообзоров новинки, посмотреть который на русском можно активировав титры и переведя их на русский язык в настройках видео:

Фото: Hyundai
Видео: YouTube

Новый Hyundai Santa Cruz — появились первые обзоры

«Это пикап для тех, кто не любит пикапы». Кажется, Hyundai изобрел новый тип кузова или автомобиля — кросс-пикап.

Новый Hyundai Santa Cruz — появились первые обзоры — фото 1269115Новый Hyundai Santa Cruz — появились первые обзоры — фото 1269114Новый Hyundai Santa Cruz — появились первые обзоры — фото 1269118Новый Hyundai Santa Cruz — появились первые обзоры — фото 1269117Новый Hyundai Santa Cruz — появились первые обзоры — фото 1269116Новый Hyundai Santa Cruz — появились первые обзоры
Новый Hyundai Santa Cruz — появились первые обзоры

«Это пикап для тех, кто не любит пикапы». Кажется, Hyundai изобрел новый тип кузова или автомобиля — кросс-пикап.

Новый Hyundai Santa Cruz — появились первые обзоры — фото 1269116Новый Hyundai Santa Cruz — появились первые обзоры — фото 1269115Новый Hyundai Santa Cruz — появились первые обзоры — фото 1269117Новый Hyundai Santa Cruz — появились первые обзоры — фото 1269118Новый Hyundai Santa Cruz — появились первые обзоры — фото 1269114Новый Hyundai Santa Cruz — появились первые обзоры
Наше новое видео
Hyundai Creta 2021: главные изменения
Новый Cadillac Escalade: 3 дисплея, 36 динамиков, 416 «лошадей»
Новый Крузак видит передние колеса, пешеходов в темноте и заводится по отпечатку

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров282
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...