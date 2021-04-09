Hyundai заявила: Santa Cruz — это не пикап! — журнал За рулем

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Hyundai заявила: Santa Cruz — это не пикап!

Тогда что из себя представляет новая модель компании, напоминающая пикап? Говорят, это Santa Cruz.

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Очевидно, что это чистой воды маркетинг, потому как перед нами, безусловно, пикап, хотя и небольшой, предназначенный больше не для работы, а для отдыха.

До нас упорно хотят донести мысль, что Santa Cruz — не традиционный пикап. Это машина для искателей городских приключений, которые иногда могут оказаться за пределами пригорода.

Городской пикап, кросс-пикап? Очень похоже, тем более что его внешность не вяжется с фермой или грузоперевозками. Да и прочной рамы у машины нет.

Обособление новой модели позволит компании избавиться от конкурентов, с которыми мы могли бы сравнивать Santa Cruz.

В компании обещают, что «не пикап» получит полный привод и мощный экономичный двигатель.

Ожидание почти закончилось: премьера нового Hyundai Santa Cruz состоится 15 апреля 2021 года.

Фото, видео: Hyundai

Hyundai заявила: Santa Cruz — это не пикап!

Тогда что из себя представляет новая модель компании, напоминающая пикап? Говорят, это Santa Cruz.

Hyundai заявила: Santa Cruz — это не пикап! — фото 1238119Hyundai заявила: Santa Cruz — это не пикап! — фото 1238122Hyundai заявила: Santa Cruz — это не пикап! — фото 1238120Hyundai заявила: Santa Cruz — это не пикап! — фото 1238121Hyundai заявила: Santa Cruz — это не пикап!
Hyundai заявила: Santa Cruz — это не пикап!

Тогда что из себя представляет новая модель компании, напоминающая пикап? Говорят, это Santa Cruz.

Hyundai заявила: Santa Cruz — это не пикап! — фото 1238119Hyundai заявила: Santa Cruz — это не пикап! — фото 1238121Hyundai заявила: Santa Cruz — это не пикап! — фото 1238120Hyundai заявила: Santa Cruz — это не пикап! — фото 1238122Hyundai заявила: Santa Cruz — это не пикап!

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