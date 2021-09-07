На вторичке покупатели предпочитают авто помоложе

Эксперты выяснили, что в этом году россияне стали значительно чаще, чем в прошлом, интересоваться покупкой 3-летних автомобилей и машин в возрасте 4–5 лет.

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С января по август 2021 года спрос на трехлетки оказался на 19% выше, чем в аналогичный период 2020 года. Покупательский интерес к четырех- и пятилетним автомобилям вырос на 14%. Высокий спрос продолжает подстегивать рост цен этого сегмента вторичного рынка: за год средняя цена трехлеток выросла на 41% и составила 1 129 495 рублей, выяснили эксперты «Авито Авто».

Особенно высок спрос на «свежие» авто с пробегом в Новосибирске — интерес к ним за год вырос более чем в два раза, а также в Барнауле и Иркутске.

При этом интерес к 6-7-летним автомобилям, наоборот, снизился. Возможно, это связано с тем, что у автомобилей старше 5 лет заканчивается гарантийный срок, они становятся дороже в обслуживании и ремонте. А автомобили в возрасте до трех лет рассматривают как альтернативу новым при дефиците нужных моделей и комплектаций на первичном рынке.

Средняя стоимость автомобилей в возрасте 4–5 лет в стране за год увеличилась на 35% и составила 850 011 рублей.

Самые популярные модели в группе до 3 лет

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На первом месте в списке по популярности Lada Granta (средняя цена — 485 000 рублей), на втором — Lada Vesta (средняя цена — 695 000 рублей). На третьем — Hyundai Solaris (средняя стоимость — 899 900 рублей). В пятерку лидеров также вошли Kia Rio и Toyota Camry.

Топ самых востребованных моделей в группе 4–5 лет

Здесь в топе также Lada Granta, но уже по цене 370 000 рублей, в среднем. Второе и третье места заняли Kia Rio (средняя цена — 705 000 рублей) и Hyundai Solaris (средняя цена — 700 000 рублей) соответственно. Lada Vesta и VW Polo также вошли в топ-5 в этой возрастной группе.



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