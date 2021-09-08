Автомобили в 2022-м продолжат дорожать. Много факторов

Это сохраняющийся дефицит микрочипов, превышение спроса над предложением, рост цен на комплектующие и много чего еще.

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Цены в 2022 году продолжат расти: последствия пандемии сменит дефицит предложения из-за нехватки микрочипов. Спрос будет превышать предложение — это станет главным драйвером подорожания, увеличится и стоимость комплектующих, рассказал РИА Новости эксперт маркетплейса «Банкавто» (платформа РГС Банка) Сергей Власов.

Сейчас заказанные автомобили приходится ждать около 7 месяцев, при этом очереди растянулись на все марки, от бюджетных до премиальных, ведь детали электроники общие. При этом если в прошлом году цены на автомобили начали поднимать, когда салоны быстро опустели из-за отложенного спроса после пандемии, то теперь очереди растягиваются из-за отсутствия деталей.

А когда есть многократное превышение спроса над предложением, рынок реагирует однозначно — повышением цен. Все это усугубляется нестабильным курсом нацвалюты, а также рисками самих дилеров, которые опасаются снижения продаж и хотят компенсировать недостачу прибыли.

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Ранее Власов рассказал, из-за чего возник дефицит микрочипов. Отрасль производства полупроводников сильно монополизирована — тайваньская компания TSMC владеет почти всеми мировыми мощностями. Локдаун спровоцировал бум продаж игровых консолей, ноутбуков и телевизоров. Возник огромный спрос, на который наложились обстоятельства непреодолимой силы: пожар на фабрике в Японии и холода в Техасе, на фоне нестабильной финансовой ситуации.

В отличие от гигантов-производителей бытовой электроники, автопром не обладает таким влиянием на производителей чипов, поэтому в системе распределения автоконцерны всегда были на вторых ролях, и на них кризис отразился сильнее. Только 10% полупроводниковой продукции в мире приходится на долю автопрома.

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