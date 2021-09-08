Выброс мусора вне свалок будет грозить штрафами до 200 тысяч рублей, а фиксироваться нарушение будет дорожными камерами, пишет «Коммерсантъ». Даже выброшенный в окно окурок приведет к наложению штрафа в размере от 10 тысяч рублей.
Это предусматривает совместный законопроект Мосгордумы и Мособлдумы, который подразумевает правки в ст. 8.2 КоАП РФ и уже внесен в федеральный парламент.
За выгрузку «отходов производства и потребления» из автомобилей предлагается штрафовать на 10–15 тысяч рублей (индивидуальных предпринимателей — на 20–30 тысяч, юрлиц — на 30–50 тысяч). При повторном нарушении в течение года штраф составит уже 20–30 тысяч рублей (для юрлиц — до 100 тысяч).
Если мусор сбрасывался с грузовика, трактора или прицепа, то штраф составит от 100 до 120 тысяч рублей, а при повторном нарушении — 150–200 тысяч. Также индивидуальные предприниматели и юрлица рискуют лишиться автомобиля, для чего предусматривается конфискация ТС.
На сегодняшний день наказание за несанкционированный сброс отходов предусматривается в ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ, но, как считают авторы законопроекта, размеры штрафов «не обеспечивают должного профилактического воздействия», так как составляют 1–2 тысячи рублей. Это дешевле, чем заказать мусорный контейнер.
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Фото: ТАСС