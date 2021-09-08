Следить за тем, чтобы из автомобилей ничего не выкидывали, даже окурки, будут камеры фиксации нарушений.

Выброс мусора вне свалок будет грозить штрафами до 200 тысяч рублей, а фиксироваться нарушение будет дорожными камерами, пишет «Коммерсантъ». Даже выброшенный в окно окурок приведет к наложению штрафа в размере от 10 тысяч рублей.

Это предусматривает совместный законопроект Мосгордумы и Мособлдумы, который подразумевает правки в ст. 8.2 КоАП РФ и уже внесен в федеральный парламент.

За выгрузку «отходов производства и потребления» из автомобилей предлагается штрафовать на 10–15 тысяч рублей (индивидуальных предпринимателей — на 20–30 тысяч, юрлиц — на 30–50 тысяч). При повторном нарушении в течение года штраф составит уже 20–30 тысяч рублей (для юрлиц — до 100 тысяч).

Если мусор сбрасывался с грузовика, трактора или прицепа, то штраф составит от 100 до 120 тысяч рублей, а при повторном нарушении — 150–200 тысяч. Также индивидуальные предприниматели и юрлица рискуют лишиться автомобиля, для чего предусматривается конфискация ТС.

На сегодняшний день наказание за несанкционированный сброс отходов предусматривается в ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ, но, как считают авторы законопроекта, размеры штрафов «не обеспечивают должного профилактического воздействия», так как составляют 1–2 тысячи рублей. Это дешевле, чем заказать мусорный контейнер.

Окурков вокруг столько, что один инженер даже разработал специальный автомобиль, который их собирает в автономном режиме.

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Фото: ТАСС