Kia начала продавать в России новый седан

Свежий дизайн, новая оптика, фирменная телематика, обновленная мультимедийка (8", интеграция со смартфонами и сервисы Яндекс.Авто), шесть комплектаций и 12 их сочетаний... Цена - от 1,4 млн рублей.

Материалы по теме Kia Sportage: премьера укороченной европейской версии

Российский офис Kia открыл продажи обновленного седана Kia Cerato. Модель доступна с бензиновыми моторами 1,6 л (128 л.с.) или 2,0 л (150 л.с.), механической (только для двигателя 1,6 л) или автоматической (для обоих моторов) шестиступенчатой коробкой передач. Базовой является комплектация Classic: «младший» мотор плюс МКП или АКП, кондиционер, зеркала с электроприводом и обогревом, подогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателя, шины 195/65 R15 на стальных дисках. Цена — от 1 394 900 до 1 434 900 рублей.

Второй уровень оснащения — Comfort: все варианты силового агрегата, есть шторки безопасности (плюсом к фронтальным и боковым подушкам), кожаная отделка руля и селектора КП, в «теплых опциях» добавляется подогрев руля. Вариант 1.6 МКП стоит 1 424 900 рублей, 1.6 АКП — 1 464 900 рублей, а 2.0 АКП — 1 519 900 рублей.

Еще на ступеньку выше — Luxe: светодиодные противотуманки, шины 205/55 R16 на литых дисках, раздельный «климат», дополнительный отопитель салона, приборы Supervision с монохромным 3,5-дюймовым TFT-дисплеем, круиз-контроль, датчик света, парктроник. Цена «Люкса» — 1.6 МКП за 1 474 900 рублей, 1.6 АКП — за 1 514 900 рублей и 2.0 АКП — за 1 569 900 рублей.

На уровне Prestige появляются светодиодные основные фары рефлекторного типа, бесключевой доступ Smart Key, запуск с кнопки и дистанционно, бесконтактное открывание багажника, подогрев заднего сиденья, электрохромное салонное зеркало, складывающиеся внешние зеркала, дополнительная USB-рoзетка спереди, приборы Supervision c цветным TFT-дисплеем 4.2", выбор режима движения Drive Mode Select, пакет безопасности Drive Wise (восемь систем), телематика Kia Connect. Цены: 1.6 АКП — 1 629 900 рублей и 2.0 АКП — 1 684 900 рублей.

Материалы по теме Спортивный Kia Cerato уже у дилеров

Еще есть дизайнерский пакет GT Line, с которым машина отличается шинами 225/45 R17 на легкосплавных дисках, решеткой радиатора и бампером с красными вставками, передним парктроником, накладками на пороги, глянцево-черными корпусами зеркал, светодиодными фонарями и спойлером. В интерьере — обод руля усеченной формы, подрулевые переключатели передач, алюминиевые накладки на педали, спортивные передние сиденья с боковой поддержкой (экокожа плюс ткань), потолок черного цвета, беспроводная зарядка. Цена — 1 754 900 рублей.

А топ-версия GT Line+ — это еще и полный пакет систем безопасности Drive Wise: интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop&Go (SSC), предотвращение столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA), предотвращение бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA), предотвращение фронтального столкновения FCA (распознает автомобили, пешеходов и велосипедистов). Плюс к этому — электрический ручник, кожаная отделка сидений, регулировка поясничного подпора и память настроек водительского кресла. Цена — 1 829 900 рублей.

В ближайшие годы Kia готовится представить новый флагманский кроссовер.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.

Фото: Kia