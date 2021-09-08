АВТОВАЗ начал продавать машины без дилерской накрутки. Но не всем

Если собираетесь покупать машину в этом году, нужно заполнить у дилера особый сертификат до конца сентября.

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С начала сентября и до конца 2021 года у некоторых покупателей автомобилей Lada будет возможность заплатить за машину именно ту цену, которая рекомендована заводом. АВТОВАЗ запустил акцию «Гарантия рекомендованной розничной цены», в рамках которой будет выпущено 5000 уникальных сертификатов, гарантирующих покупку автомобиля без каких-либо «допов».

Чтобы стать участником акции, нужно до конца сентября обратиться в автосалон официального дилера Lada и подписать сертификат, где будут указаны все ваши данные и уникальный код сертификата, пишет Лада.Онлайн. Кроме того, в приложении к сертификату будут прописаны модели Lada и рекомендованные на них цены — т.е. именно такую сумму вы отдадите, покупая автомобиль в этом автосалоне в период до 31 декабря 2021 года.

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Сертификаты привязаны к конкретным дилерским центрам, и один участник может получить только один сертификат, говорится в правилах акции на официальном сайте марки Lada. В акции не участвуют работники (и члены их семей) дилерских центров, АВТОВАЗа, дочерних обществ, а также юрлица.

В последнее время цены у дилеров многих брендов настолько отличаются от рекомендованных, что даже возник особый тренд — фотографии ценников в автосалонах.

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