АВТОВАЗ начал продавать машины без дилерской накрутки. Но не всем — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

АВТОВАЗ начал продавать машины без дилерской накрутки. Но не всем

Если собираетесь покупать машину в этом году, нужно заполнить у дилера особый сертификат до конца сентября.

Материалы по теме
Дилеры пугают скорым ростом цен на автомобили

С начала сентября и до конца 2021 года у некоторых покупателей автомобилей Lada будет возможность заплатить за машину именно ту цену, которая рекомендована заводом. АВТОВАЗ запустил акцию «Гарантия рекомендованной розничной цены», в рамках которой будет выпущено 5000 уникальных сертификатов, гарантирующих покупку автомобиля без каких-либо «допов».

Чтобы стать участником акции, нужно до конца сентября обратиться в автосалон официального дилера Lada и подписать сертификат, где будут указаны все ваши данные и уникальный код сертификата, пишет Лада.Онлайн. Кроме того, в приложении к сертификату будут прописаны модели Lada и рекомендованные на них цены — т.е. именно такую сумму вы отдадите, покупая автомобиль в этом автосалоне в период до 31 декабря 2021 года.

Материалы по теме
АВТОВАЗ повысил цены. На все модели

Сертификаты привязаны к конкретным дилерским центрам, и один участник может получить только один сертификат, говорится в правилах акции на официальном сайте марки Lada. В акции не участвуют работники (и члены их семей) дилерских центров, АВТОВАЗа, дочерних обществ, а также юрлица.


Фото: Егор Алеев / ТАСС

Наше новое видео
Geely Tugella: 3 главных вопроса и откровенные ответы
Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяца
Длиннобазный УАЗ Профи: есть что рассказать! И показать

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров524Количество комментариев1
Оцените материал
2:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...