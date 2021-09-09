Бензин в России впервые подешевел

За неделю цены снизились на 15 копеек впервые после двух месяцев роста выше инфляции.

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Цены на бензин с 30 августа по 6 сентября впервые снизились на 0,31% после того, как восемь недель подряд росли выше инфляции, следует из данных Росстата.

В среднем бензин с 30 августа по 5 сентября 2021 года подешевел на 15 копеек, до 48,93 рубля за литр, а дизтопливо — на 7 копеек, до 50,62 рубля за литр. Так, цена на АИ-92 снизилась на 17 копеек, до 45,99 рубля, на АИ-95 — на 16 копеек, до 49,82 рубля, на АИ-98 — на 8 копеек, до 57,57 рубля за литр.

Если рассматривать период с начала сентября, стоимость бензина также снизилась — на 0,27%, в то же время с начала года цена выросла на 6,35%, что выше инфляции, сложившейся на уровне 4,75%.

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Цены на дизельное топливо с начала года растут ниже инфляции — на 4,09%. За неделю стоимость дизеля упала на 7 копеек — до 50,62 рубля за литр.

В Минэнерго рассказали агентству ТАСС, что ситуация улучшилась благодаря тому, что нефтяные компании соблюдают свои обязательства по насыщению внутреннего рынка топливом. Несмотря на продолжающиеся ремонты НПЗ, динамика поставок топлива на биржевые торги стабильно превышала утвержденные нормативы.

Больше всего бензин подешевел в Уфе — на 0,9%, Орле и Оренбурге — на 0,8%. Снижение по стране произошло в 68 центрах субъектов, рост цен на бензин отмечен в 11 субъектах. Так, в Грозном он подорожал на 1,2%, и Кызыле — на 1%. В Москве цены на бензин снизились на 0,4%, в Санкт-Петербурге — на 0,5%.

Фото: Егор Алеев/ТАСС