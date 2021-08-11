+15 рублей за литр бензина: стало известно, откуда они взялись

Об этом замминистра энергетики Павел Сорокин рассказал в интервью агентству Reuters.

Материалы по теме Нам рассказали, как сэкономить на бензине

На сайте Минэнерго России опубликована часть интервью замглавы Минэнерго Павла Сорокина агентству «Рейтер», где он рассказал о ситуации в нефтегазовом секторе, прогнозах по добыче нефти, работе демпферного механизма, производстве СПГ и рынке углеводородов. В частности, он рассказал, что литр бензина на АЗС в настоящий момент мог стоить на 15 рублей дороже , если бы не работа демпфирующего механизма.

«Сейчас демпфер компенсирует почти 20 000 рублей на тонну бензина, то есть около 15 рублей за литр. На столько выше была бы цена на заправке, если бы не данный механизм», — отметил замминистра.

С 1 мая начал работать уже скорректированный демпферный механизм. Демпфер пришлось донастроить, потому что до этого он индексировался на 5% в год при том, что цены росли медленнее, то есть инфляция была ниже. Донастройка механизма позволила сохранить доходность и даже в какой-то степени премиальность внутреннего рынка для нефтяников, тем самым предотвратить переток продуктов с внутреннего рынка на экспорт.

Демпфирующий механизм (справка)

Если экспортные цены на бензин и дизтопливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть сверхприбыли в бюджет.

Недавно на совещании у Новака не стали запрещать экспорт бензина, о чем так долго говорили. Соглашений с нефтяниками о заморозке цен также не приняли.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте



Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС