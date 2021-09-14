Минивэн Aurus Arsenal: известны все характеристики

Еще одна модель из семейства автомобилей, построенных на Единой модульной платформе (ЕМП), получила Одобрение типа транспортного средства. Соответствующий документ был опубликован в базе данных Росстандарта. Документ имеет специфику: он бессрочный (грубо говоря, автомобили могут быть выпущены когда угодно), однако оговаривает ограничения по объему производства — всего 100 экземпляров.
Описывает ОТТС и технические характеристики Aurus Arsenal. Разумеется, силовая установка осталась прежней, единственной на данный момент для ЕМП — это параллельный гибрид, состоящий из 4,4-литрового битурбированного бензинового V8 (НАМИ-412), развивающего 598 л.с. и 880 Нм, электродвигателя, добавляющего еще 38 л.с. (кратковременно — до 63 л.с.), 9-ступенчатого автомата КАТЕ-R932 и литий-ионной батареи Enertech.
Еще одна специфическая особенность сертифицированной модели: Arsenal — это исключительно броневик, обычная версия действующим ОТТС не предусматривается, отмечает «Русский автомобиль». Поэтому машина довольно тяжелая: снаряженная масса 4950 кг, полная — 5715 кг. Размер колеи у Арсенала совпадает с Сенатом (1700 мм спереди и сзади), а вот колесная база длиннее — 3550 мм против 3300 мм.
Габаритные размеры: длина — 5980 мм, ширина — 2020 мм, высота — 2090 мм. Компоновка салона имеет довольно оригинальную формулу: четырехрядная, с двумя местами в каждом ряду, то есть 2+2+2+2. Для управления Арсеналом нужно водительское удостоверение с открытой категорией С.
Такие машины задействованы в сопровождении кортежей первых лиц государства с 2018 года, однако на все доселе выпущенные машины оформлялись индивидуальные Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).
- Теперь же сборка официально будет серийной, но не в Елабуге, где уже собирают седаны Senat и планируют запуск внедорожников Komendant, а на московских площадях ФГУП НАМИ.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото: Михаил Метцель / ТАСС