Минивэн Aurus Arsenal: известны все характеристики

Силовой агрегат — общий с Сенатом, а вот массово-габаритные показатели серьезно отличаются. Пока планируется выпуск всего ста таких машин.

Еще одна модель из семейства автомобилей, построенных на Единой модульной платформе (ЕМП), получила Одобрение типа транспортного средства. Соответствующий документ был опубликован в базе данных Росстандарта. Документ имеет специфику: он бессрочный (грубо говоря, автомобили могут быть выпущены когда угодно), однако оговаривает ограничения по объему производства — всего 100 экземпляров.

Описывает ОТТС и технические характеристики Aurus Arsenal. Разумеется, силовая установка осталась прежней, единственной на данный момент для ЕМП — это параллельный гибрид, состоящий из 4,4-литрового битурбированного бензинового V8 (НАМИ-412), развивающего 598 л.с. и 880 Нм, электродвигателя, добавляющего еще 38 л.с. (кратковременно — до 63 л.с.), 9-ступенчатого автомата КАТЕ-R932 и литий-ионной батареи Enertech.

Aurus Arsenal в 2018 году, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки

Еще одна специфическая особенность сертифицированной модели: Arsenal — это исключительно броневик, обычная версия действующим ОТТС не предусматривается, отмечает «Русский автомобиль». Поэтому машина довольно тяжелая: снаряженная масса 4950 кг, полная — 5715 кг. Размер колеи у Арсенала совпадает с Сенатом (1700 мм спереди и сзади), а вот колесная база длиннее — 3550 мм против 3300 мм.

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Габаритные размеры: длина — 5980 мм, ширина — 2020 мм, высота — 2090 мм. Компоновка салона имеет довольно оригинальную формулу: четырехрядная, с двумя местами в каждом ряду, то есть 2+2+2+2. Для управления Арсеналом нужно водительское удостоверение с открытой категорией С.

Такие машины задействованы в сопровождении кортежей первых лиц государства с 2018 года, однако на все доселе выпущенные машины оформлялись индивидуальные Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

Теперь же сборка официально будет серийной, но не в Елабуге, где уже собирают седаны Senat и планируют запуск внедорожников Komendant, а на московских площадях ФГУП НАМИ.

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Фото: Михаил Метцель / ТАСС