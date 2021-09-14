Куда попадают угнанные машины: история одного Range Rover

Он просто стоял в контейнере на товарном поезде, и никого из угонщиков с ним не было. До границы с Казахстаном украденная машина не доехала всего 20 км...

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Автомобиль Range Rover из Санкт-Петербурга, угнанный в Москве, обнаружили в вагоне товарного поезда, который направлялся в Казахстан. Приобретенный в лизинг петербургский автомобиль злоумышленники похитили с парковки недалеко от пересечения МКАД и Можайского шоссе.

Обнаружить автомобиль получилось благодаря совместным действиям сотрудников полиции и компании «Цезарь Сателлит», разрабатывающей автосигнализации и системы безопасности. Им удалось установить местоположение автомобиля — оказалось, что он перемещается по железнодорожным путям. Далее вычислили поезд, это был следующий до Алматы товарный состав из 31 вагона.

До границы с Казахстаном похищенный внедорожник не доехал всего около 20 километров — его остановили на станции Озинки в Саратовской области. Автомобиль обнаружили в одном из контейнеров, уже с новыми номерами и документами с регистрацией в Казахстане. Вагон отцепили от состава для проведения следствия. Автомобиль никто не сопровождал.

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«Из-за ограничений, действующих при пересечении границы, угонщики стали чаще использовать перевозку похищенных машин на автовозах или товарных поездах. Например, у нас был случай, когда удалось снять автомобиль с погрузки в вагон на станции в районе Лиговского проспекта. Такой способ транспортировки позволяет переправить машину в другую страну без сопровождения и рисков задержания перегонщиков», — рассказал руководитель петербургского филиала «Цезарь Сателлит» Василий Курсин.

Также он отметил, что Казахстан остается главным рынком сбыта похищенных в России машин, а также транзитной зоной для переправки автомобилей в Таджикистан и Туркменистан. Кроме того, по данным компании, в Москве в последние несколько лет наблюдается рост числа угонов машин на питерских номерах.

А страховщики составили рейтинг наиболее часто угоняемых машин.

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Фото: «Цезарь Сателлит»