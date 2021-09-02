Страховщики составили рейтинг самых угоняемых машин

Среди легковых авто самая популярная модель — Hyundai Sonata, среди большегрузов — машины марки DAF.

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Страховщики выяснили, грузовики каких марок и моделей чаще всего угоняли в России в первой половине 2021 года. В топ-3 в порядке убывания вошли DAF (частота убытков — 1,4%), Hyundai (1%) и ГАЗ (частота убытков — менее 1%), такие данные приводят эксперты страховой компании «Согласие».

Самым дорогим угнанным грузовиком стал DAF, похищенный в столице, — выплата за него составила 6,8 млн руб. Между тем, самый популярный грузовик в портфеле страховщика — КАМАЗ, но среди угнанных в первой половине 2021 года числится всего один.

Среди легковых авто наиболее угоняемыми моделями стали Hyundai Sonata с частотой угонов 1,6%. BMW 730d (1,3%) и Lexus LX 570 (0,9%). Почти не угоняют (частота ниже 1%) Nissan Terrano, Kia Sportage, Kia Optima, Hyundai Solaris и Skoda Rapid.

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За отчетный период почти половина авто были похищены в Москве и области, 52% — в других регионах страны. Самой дорогой угнанной иномаркой стал Land Rover. Выплата за машину, которую злоумышленники похитили в столице, составила 10,6 млн руб. За BMW из Санкт-Петербурга страховщику пришлось заплатить 4,3 млн руб., за угнанный в столице Jeep владелец получил от страховой компании 4 млн рублей.