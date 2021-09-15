В Ижевске проблемы с комплектующими для Lada Vesta

Денис Носов собрал вопросы работников и перед началом смены оперативно и прямо на них ответил. Связь с коллективом у руководителя, безусловно, есть, что еще раз подтверждает это видео. Как скоро нормализуются поставки комплектующих, чтобы можно было работать в нормальном режиме, задали вопрос работники предприятия директору.
«Как это будет продолжаться дальше, не могу вам сказать. Я каждый день сижу и привожу на совещаниях по видеосвязи аргументы. Нам распределяют (комплектующие. — Прим. ред.) на два дня вперед», — без утайки ответил Денис Носов.
В настоящее время с конвейера предприятия в Ижевске сходят автомобили Lada Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross. На этой же встрече с сотрудниками Носов подтвердил информацию о подготовке мощностей к выпуску обновленной модели — Lada Vesta фаза 2 (рестайлинг).
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Фото: Алена Селезнева/ТАСС