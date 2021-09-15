В Ижевске проблемы с комплектующими для Lada Vesta — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

В Ижевске проблемы с комплектующими для Lada Vesta

Об этом директор завода «Lada Ижевск» Денис Носов рассказал на встрече с сотрудниками предприятия.

Материалы по теме
Веста получила новую мультимедийную систему

Денис Носов собрал вопросы работников и перед началом смены оперативно и прямо на них ответил. Связь с коллективом у руководителя, безусловно, есть, что еще раз подтверждает это видео. Как скоро нормализуются поставки комплектующих, чтобы можно было работать в нормальном режиме, задали вопрос работники предприятия директору.

«Как это будет продолжаться дальше, не могу вам сказать. Я каждый день сижу и привожу на совещаниях по видеосвязи аргументы. Нам распределяют (комплектующие. — Прим. ред.) на два дня вперед», — без утайки ответил Денис Носов.

Материалы по теме
Сколько стоит владеть автомобилем в России — эксперты все подсчитали

В настоящее время с конвейера предприятия в Ижевске сходят автомобили Lada Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross. На этой же встрече с сотрудниками Носов подтвердил информацию о подготовке мощностей к выпуску обновленной модели — Lada Vesta фаза 2 (рестайлинг).

Фото: Алена Селезнева/ТАСС

Наше новое видео
Новый немецкий кроссовер от 1,6 млн руб.: тест и видео
Skoda Kodiaq-2022: дороже на 59 тысяч и без автомата
Chevrolet Trailblazer 2021 тест и обзор

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров902
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...