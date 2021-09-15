Суд оставил в силе приговор Ефремову

Актер отбывает 7,5-летний срок за ДТП со смертельным исходом.

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Сегодня второй кассационный суд в Москве проверил законность приговора актеру Михаилу Ефремову и вынес следующий вердикт:



«Приговор Пресненского районного суда... и апелляционное определение Московского городского суда оставить без изменения, кассационные жалобы — без удовлетворения», — передает слова судьи корреспондент РИА Новости.

В кассационной жалобе адвокаты Ефремова указали, что актер полностью возместил моральный ущерб, раскаялся в содеянном, до аварии занимался благотворительностью, получил много благодарностей и госнаград, а в колонии не получил ни одного замечания и имеет ряд поощрений за безупречную работу и достойное поведение.

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Ефремов просил суд снизить срок в связи со слабым здоровьем и перевести его из колонии общего режима в колонию-поселение. Сейчас он отбывает наказание в белгородской колонии, где ранее содержались футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там актер занимается изготовлением молний.

«Не считаю необходимым снижать срок. Считаю необходимым сказать, что Михаил Олегович не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья», — отметил прокурор в своей речи.

Напомним, вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», водитель которого Сергей Захаров впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.

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Фото: АГН «Москва» и соцсети