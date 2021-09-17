Новые штрафы за шторки на стеклах? Ответ ГИБДД

Административная ответственность за это нарушение существует более 10 лет...

Материалы по теме Требования к тонировке снизят

Распространившиеся в последнее время слухи об усилении административной ответственности за установку шторок и каркасных сеток не соответствуют действительности, об этом сообщает официальный сайт ГИБДД. Некоторые СМИ уверяют, что шторки приравнивают теперь в внесению изменений в конструкцию автомобилей, и что наказывают за это соответственно. На самом деле это не так. Административная ответственность за данное правонарушение существует более 10 лет, отмечается в сообщении ГИБДД:

Использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стеклах автомобилей, согласно пункту 7.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не допускается. В соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Никаких изменений указанной правовой нормы не было и не планируется», — подчеркивает пресс-служба ГИБДД.

Материалы по теме Хочу оклеить лобовое атермальной пленкой — можно?

Остановимся на сообщении ГИБДД чуть подробнее. Итак, часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ оговаривает ответственность за управление автомобилем с неисправностями, с которыми эксплуатация запрещена — актуальная сумма штрафа, как уже указано, составляет 500 рублей. А как инспектор определяет, что установленные шторки или сетки подпадают под понятие такой неисправности?

Он руководствуется Приложением к ПДД — это тот самый (см. цитату выше) Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Глава 7 «Прочие элементы конструкции», пункт 7.3:

Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.

Более того, аналогичный пункт есть и в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», приложение № 8, пункт 4.2: «Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя».

Кстати, мы подробно писали о том, что для оформления протокола достаточно самого факта наличия на передних окнах таких шторок, и не имеет значения, в каком положении они находятся.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.

Фото: AliExpress.ru