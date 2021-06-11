— Когда запретили тонировку, я стал пользоваться специальными шторками, изготовленными индивидуально для моего автомобиля. Они легкосъемные, и, если меня останавливает ДПС, я их снимаю. Недавно в первый раз оштрафовали. Насколько это законно, ведь когда подошел сотрудник, шторок уже не было?
Артур, г. Владикавказ
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
— То, что шторки легкосъемные, вас не реабилитирует.
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (приложение № 8) не допускает наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла). Аналогичное по содержанию положение имеется и в Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.
Ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей, наступает не за использование шторок при общении с сотрудником ДПС, а за управление транспортным средством при их наличии. Поскольку сам факт использования шторок при управлении транспортным средством вы не отрицаете и сотрудником ДПС он установлен визуально, сомнений в законности применения в отношении вас предусмотренных законом санкций не возникает.
А можно ли затонировать только половину стекол передних дверей? Ту часть, которая ближе к зеркалу, оставить прозрачной, а ту, что ближе к средней стойке кузова, сделать темной?
Если речь идет о темной пленке, которая обычно применяется для тонирования задних стекол (как правило, ее светопропускание не превышает 15–20%), то нельзя. По той причине, что ветровое стекло и стекла, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должны иметь светопропускание не менее 70%. Таким образом, данное требование предъявляется не только к ветровому, но и к передним боковым стеклам. Причем не к части, а ко всей их поверхности.
- Обязаны ли водители снимать тонировку на месте? Об это узнайте тут.
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Фото: «За рулем» и depositphotos.com