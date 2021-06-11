Даже и не сомневайтесь: наказывают не за манипуляции с солнцезащитными шторками при общении с инспектором, а за управление транспортным средством при их наличии.

— Когда запретили тонировку, я стал пользоваться специальными шторками, изготовленными индивидуально для моего автомобиля. Они легкосъемные, и, если меня останавливает ДПС, я их снимаю. Недавно в первый раз оштрафовали. Насколько это законно, ведь когда подошел сотрудник, шторок уже не было?

Артур, г. Владикавказ

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

— То, что шторки легкосъемные, вас не реабилитирует.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (приложение № 8) не допускает наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя ( за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла ). Аналогичное по содержанию положение имеется и в Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

Ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей, наступает не за использование шторок при общении с сотрудником ДПС, а за управление транспортным средством при их наличии. Поскольку сам факт использования шторок при управлении транспортным средством вы не отрицаете и сотрудником ДПС он установлен визуально, сомнений в законности применения в отношении вас предусмотренных законом санкций не возникает.





А можно ли затонировать только половину стекол передних дверей? Ту часть, которая ближе к зеркалу, оставить прозрачной, а ту, что ближе к средней стойке кузова, сделать темной?

Если речь идет о темной пленке, которая обычно применяется для тонирования задних стекол (как правило, ее светопропускание не превышает 15–20%), то нельзя. По той причине, что ветровое стекло и стекла, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должны иметь светопропускание не менее 70%. Таким образом, данное требование предъявляется не только к ветровому, но и к передним боковым стеклам. Причем не к части, а ко всей их поверхности.

Обязаны ли водители снимать тонировку на месте? Об это узнайте тут.

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Фото: «За рулем» и depositphotos.com