Времена, когда за тонировку не по ГОСТу снимали номера и отправляли машины на штрафстоянки, давно прошли. Сегодня наказание за это нарушение намного мягче. Но ничто не вечно.

Материалы по теме 6 легенд о тонировке фар и фонарей

В действующем техрегламенте Таможенного союза среди прочего определены и нормы тонировки автомобильных стекол. Степень пропускания света у ветрового и передних боковых стекол (кроме бронированных) должна быть не меньше 70%. На верхнюю часть ветрового стекла допускается наносить защитную светополосу шириной не больше 14 см. Тонировка прочих стекол автомобиля не нормируется (запрещены только пленки или напыляемые покрытия с «зеркальным» эффектом).

Светопропускание определяется сертифицированном и опломбированным тауметром (ИСС-1, «Свет», Блик-H) в трех точках каждого стекла (из них выводится среднее арифметическое). Максимально допустимое значение абсолютной погрешности измерения коэффициента пропускания не более 2%. При этом у каждого прибора свои параметры использования. Например, температура окружающего воздуха около от +10 до +40°С, атмосферное давление от 86 до 106 кПа, относительная влажность воздуха не меньше 40 и не больше 80%. И, конечно, стекло должно быть чистым. Процедуру замера необходимо проводить в присутствии понятых или фиксировать на видеозаписи.

Тонировка не по ГОСТу описана в статье 7.3 ПДД РФ («установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя»). Водитель может быть оштрафован по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак „Инвалид“. Размер штрафа — 500 рублей. В течение 20 дней этот штраф можно заплатить со скидкой в 50%. Устранять нарушение при этом водитель не обязан — чем и пользуются многочисленные любители „закатать в пленку“ все стекла, включая ветровое.

Материалы по теме Если инспектор хочет проверить тонировку стекол, что мне делать?

С момента, когда сотрудник ГИБДД выписал постановление, есть 10 дней на его обжалование в суде, после чего считается, что со штрафом вы согласны. Далее дается еще 60 суток на оплату.

Таким образом, с момента вручения вам квитанции-постановления у вас есть 70 дней на безболезненное решение проблемы. Если штраф не оплачивается в течение 70 дней с момента наложения, водитель может быть подвергнут большему штрафу, в размере 1000 рублей, привлечен к обязательным общественным работам на срок до 50 часов или подвергнут административному аресту на срок до 15 суток.

Противники тонировки в Госдуме с 2016 года предлагают повысить штраф до 1500 рублей, до 5000 рублей при повторном нарушении, а при троекратном нарушении лишать водителя права управления транспортным средством от двух до шести месяцев. Если соответствующая поправка все-таки будет принята, мы снова сможем наблюдать, как водители-нарушители сдирают тонировку под строгими взглядами сотрудников ДПС — как это уже было, когда за такое нарушение снимали номера и отправляли машины на штрафстоянки. Такая перспектива мало кому нравилась, и многие добровольно устраняли (пытались устранить) нарушение без оформления протокола.