Началась разработка сервиса, с помощью которого водители смогут быстро обжаловать выписанные им штрафы.

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О разработке сервиса, который позволит водителям и владельцам автомобилей быстро и эффективно оспаривать неверно выписанные им штрафы за нарушения правил дорожного движения, в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал вице-премьер России Максим Акимов.

О необходимости подобного сервиса в современных условиях заявляла и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отмечала формальность существующей сегодня процедуры оспаривания штрафов, которая длится неоправданно долго, и в результате автомобилисты вынуждены идти в подразделение ГИБДД лично, чтобы избежать несправедливого наказания.

Со слов Максима Акимова, работа над сервисом уже ведется. Он будет аналогичен тому, с помощью которого штрафы взымаются. То есть оспорить выписанный штраф можно будет онлайн, без личного присутствия в ГИБДД и гораздо быстрее, чем сейчас. Находиться новый сервис будет на портале госуслуг.

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Фото: ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев