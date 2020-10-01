Стекла могут быть чуть темнее, чем сейчас.

В МВД разработали проект поправок к Правилам дорожного движения. Проект содержит перечень неисправностей, при обнаружении которых инспектор ГИБДД сможет выписать вам штраф по статье 12.5 КоАП. Например, новый документ сделает возможными взыскания за неработающие омыватели стекла и фар, неисправный ГУР и даже за отсутствие солнцезащитного козырька в салоне.

Помимо этого документ уточняет применение тонировочной пленки на автомобилях. Нарушением считается, если «светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, составляет менее 70%». Отметим, что сейчас по ПДД минимальный разрешенный порог для лобового стекла составляет 75%, и получается, что стекла смогут быть чуть темнее, чем сейчас. А еще документ устанавливает светопропускание стекол бронированных машин, чего сейчас в Правилах нет: для лобового и передних боковых — 60%.

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Появляется и уточнение по светозащитной полосе в верхней части лобового стекла. Сейчас его ширина должна составлять не более 140 мм. Эта цифра оставлена для большинства легковых автомобилей. А вот для машин массой более 3500 кг и микроавтобусов с числом мест от 9 до 16 полоса не должна пересекаться с зоной работы стеклоочистителей. Правило не касается окрашенных в массе стекол, установленных производителями авто.

Кроме того, будет считаться нарушением, попадающим под штраф, если окрашенные в массе и тонированные ветровые стекла искажают правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов, а покрытие стекол создает зеркальный эффект.

«Пункт, касающийся искажения цветов, — это существующие сейчас технические требования к стеклам автомобилей. Но в реальных условиях невозможно проверить, искажает ли тонировка цвета. Инспектор может лишь замерить светопропускную способность и визуально определить, не является ли тонировка зеркальной — эта „доработка“ как была, так и осталась вне закона. Словом, на жизни рядовых автомобилистов вероятные нововведения по тонировке никак не скажутся».

Напомним, минимальная санкция по статье 12.5 КоАП составляет 500 рублей.

Полный текст документа опубликован на сайте regulation.gov.ru.

А вот предлагаемые штрафы за шины не по сезону — это правильно, считает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Фото: ИТАР-ТАСС/Павел Смертин.