Только 8% россиян не поменяли свои планы и собираются приобрести машину точно в назначенный срок.

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Почему покупатели меняют планы

Исследователи опросили россиян, планирующих покупку авто. Большинство (63%) намерены совершить покупку не раньше, чем через 10–12 месяцев. Среди основных причин, повлиявших на их планы, автолюбители назвали рост цен на авто (61%) и нестабильность экономической ситуации (35%), следует из опроса, проведенного РГС Банком.

Среди тех, кто назвал рост цен главным фактором, повлиявшим на их покупательское поведение, 34% отложат покупку, чтобы подождать выгодных сезонных предложений, а 27%, наоборот, постараются быстрее купить авто, потому что цены растут с каждым днем. Отложить покупку чаще склоны женщины (36% женщин против 34% мужчин) и респонденты старше 55 лет (39%).

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Еще 16% опрошенных останавливает рост ставок по кредитам. Причем 10% респондентов готовы подождать более выгодных кредитных предложений.

Как повлиял дефицит машин

Различается и покупательская стратегия россиян, назвавших дефицит автомобилей на рынке главной причиной, которая повлияла на планы по срокам покупки. 7% опрошенных отложили приобретение машины до того момента, пока не пополнятся склады автопроизводителей, а 6% — напротив, ускорились с покупкой, пока есть из чего выбирать.

Самые упорные

8% россиян свои планы по покупке автомобиля никак не поменяли и собираются приобрести личный транспорт в точно назначенный срок. Чаще всего такой ответ давали респонденты в возрастной категории 46–55 лет (12%). Год назад о неизменных планах по покупке авто, несмотря на текущую ситуацию на рынке, заявляли 15% опрошенных.

В онлайн-опросе, который проводили в сентябре 2021 года, приняли участие 1700 человек из российских городов с населением более 500 тысяч человек.

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