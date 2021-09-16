BMW тестирует обновленный седан 3-й серии

Седьмое поколение 3-й серии вышло на рынок всего лишь три года назад, и модель готовят к фейслифтингу в середине цикла.

Материалы по теме Mercedes и BMW ограничат предложение, чтобы сохранить высокие цены

Замеченный BMW 3-й серии, судя по снимкам, сохранит обычную решетку радиатора и не получит гигантские ноздри размера XXL. Прототип автомобиля уже бороздит улицы Мюнхена. Основное новшество, которое принесет фейслифтинг, произойдет внутри салона, где обновленная «трешка» будет оснащена информационно-развлекательной системой iDrive восьмого поколения.

Ожидается большой 14,9-дюймовый сенсорный экран и 12,3-дюймовая цифровая приборная панель.

Два экрана стилистически объединят для создания иллюзии единого сверхширокого дисплея, а информационно-развлекательная система будет немного наклонена к водителю, чтобы стать «приветливее» к пользователю, сообщают источники.

Материалы по теме Российским олимпийцам вручили BMW X5 и BMW X3

Автомобилю по наследству перейдет широка гамма бензиновых и дизельных моторов, которые есть сейчас в дорестайлинговой версии, а также появится полностью электрический вариант автомобиля, который может получить силовую установку от электрокрососвера iX3.

Уже известно, что седан 3-й серии будут выпускать только до октября 2025 года, а более практичный универсал Touring снимут с производства в июне 2026 года.

Все главные проблемы BMW с пробегом вы найдете тут.

«За рулем» теперь можно читать в Facebook