BMW тестирует обновленный седан 3-й серии — журнал За рулем

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BMW тестирует обновленный седан 3-й серии

Седьмое поколение 3-й серии вышло на рынок всего лишь три года назад, и модель готовят к фейслифтингу в середине цикла.

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Замеченный BMW 3-й серии, судя по снимкам, сохранит обычную решетку радиатора и не получит гигантские ноздри размера XXL. Прототип автомобиля уже бороздит улицы Мюнхена. Основное новшество, которое принесет фейслифтинг, произойдет внутри салона, где обновленная «трешка» будет оснащена информационно-развлекательной системой iDrive восьмого поколения.

BMW тестирует обновленный седан 3-й серии

Ожидается большой 14,9-дюймовый сенсорный экран и 12,3-дюймовая цифровая приборная панель.

BMW тестирует обновленный седан 3-й серии

Два экрана стилистически объединят для создания иллюзии единого сверхширокого дисплея, а информационно-развлекательная система будет немного наклонена к водителю, чтобы стать «приветливее» к пользователю, сообщают источники.

BMW тестирует обновленный седан 3-й серии

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Автомобилю по наследству перейдет широка гамма бензиновых и дизельных моторов, которые есть сейчас в дорестайлинговой версии, а также появится полностью электрический вариант автомобиля, который может получить силовую установку от электрокрососвера iX3.

Уже известно, что седан 3-й серии будут выпускать только до октября 2025 года, а более практичный универсал Touring снимут с производства в июне 2026 года.


Фото: Depositphotos

BMW тестирует обновленный седан 3-й серии

Седьмое поколение 3-й серии вышло на рынок всего лишь три года назад, и модель готовят к фейслифтингу в середине цикла.

BMW тестирует обновленный седан 3-й серии — фото 1278209BMW тестирует обновленный седан 3-й серии — фото 1278208BMW тестирует обновленный седан 3-й серии — фото 1278206BMW тестирует обновленный седан 3-й серии
BMW тестирует обновленный седан 3-й серии

Седьмое поколение 3-й серии вышло на рынок всего лишь три года назад, и модель готовят к фейслифтингу в середине цикла.

BMW тестирует обновленный седан 3-й серии — фото 1278209BMW тестирует обновленный седан 3-й серии — фото 1278206BMW тестирует обновленный седан 3-й серии — фото 1278208BMW тестирует обновленный седан 3-й серии
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